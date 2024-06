China e Estados Unidos: “Estamos a tentar evitar uma bifurcação da política espacial”

A sustentabilidade é um tema obrigatório nas actuais discussões sobre o espaço. O lançamento de satélites para a órbita baixa da Terra – que nos permitem usar o GPS ou enviar mensagens rapidamente entre Portugal e o Sri Lanka, por exemplo – nunca foi tão intenso e a tendência é piorar. Ainda assim, Aarti Holla Maini, directora do Gabinete das Nações Unidas para os Assuntos do Espaço Exterior (UNOOSA, na sigla em inglês), garante que não são necessárias regras vinculativas. As orientações existentes, datadas já de 2019, são suficientes: “É necessário que as implementem na legislação nacional”, sublinha.

