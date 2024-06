Verão chega com temperaturas acima dos 30°C, mas tendência “não é estável”

Na maior parte do território continental, as temperaturas vão ultrapassar os 30°C esta semana e, no Algarve, a água do mar vai rondar os 20ºC, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

O Verão começa esta quinta-feira e traz sol e calor — pelo menos durante uma semana, depois é difícil prever porque a situação “não é estável”. Na maior parte do território continental, as temperaturas vão ultrapassar os 30°C e, no Algarve, a água do mar vai rondar os 20°C, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Entre esta quarta e quinta-feira os aguaceiros vão permanecer, sobretudo no norte e centro, onde “poderão ser, por vezes, fortes, com granizo, trovoada e rajadas de vento”, diz Alessandro Marraccini, meteorologista do IPMA.

A partir da próxima quinta-feira — o primeiro dia de Verão — o céu vai começar a limpar e as temperaturas vão subir em todo o território nacional. Nesse dia, em alguns pontos, podem persistir alguns aguaceiros fracos e dispersos.

Mas no fim-de-semana o calor já estará estabelecido: pode substituir o guarda-chuva pelo guarda-sol, sem esquecer o protector solar.

Quase todo o território continental vai ultrapassar os 30°C e as temperaturas podem mesmo chegar perto dos 40°C em algumas regiões, particularmente no interior sul. As temperaturas da água do mar vão rondar os 17°C na faixa costeira ocidental e os 20°C na costa sul do Algarve.

A chuva que se tem sentido nos últimos dias é causada por uma depressão a oeste da Península Ibérica. “À medida que esta depressão se desloca para leste, o anticiclone dos Açores vai recuperar a sua intensidade e a influência no território do continente. E o anticiclone é associado a dias de bom tempo e céu limpo”, explica o meteorologista do IPMA.

O estado do tempo e clima são conceitos diferentes. O tempo previsto para estes dias corresponde ao estado instantâneo da atmosfera em Portugal, definido através de variáveis meteorológicas como a temperatura, precipitação, humidade, ou velocidade do vento. Já o clima consiste nos padrões registados ao longo de vários anos. Veja aqui mais sobre como os eventos meteorológicos no dia-a-dia podem (ou não) reflectir as alterações climáticas e como estas mudanças estão a intensificar os fenómenos meteorológicos extremos.