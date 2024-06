“Vai marcar-me para sempre a perda de um camarada numa missão onde eu deveria estar”

Maksym Pavliv é um dos 15 soldados com lesões da guerra da Ucrânia que começam esta semana a receber tratamentos no centro de reabilitação em Ourém.

No choque e caos do primeiro dia da invasão russa da Ucrânia, o jovem Maksym Pavliv, então com 19 anos, contornou com astúcia o que viria a ficar determinado por decreto apenas três dias depois: que só a partir dos 21 anos, os soldados da Ucrânia seriam mobilizados para a guerra, e apenas se autorizados pelos pais. Essa idade passou a estar oficialmente definida quatro dias depois de a invasão da Rússia começar, a 24 de Fevereiro de 2022.