Pedrógão Grande: Primeiro-ministro e Presidente recordam vítimas

O primeiro-ministro recordou nesta segunda-feira as vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos em 2017 e expressou o compromisso de que "estes territórios não caiam no esquecimento". No dia em que passam sete anos do incêndio que se iniciou em Pedrógão Grande (distrito de Leiria) e que causou 66 mortos, Luís Montenegro recordou a data com uma mensagem nas redes sociais.

"Hoje é dia para recordar as vítimas e familiares marcados por esta tragédia. E para reforçar o compromisso para que não se volte a repetir e estes territórios não caiam no esquecimento", referiu o chefe do Governo.

Também Marcelo Rebelo de Sousa evocou hoje as vítimas do incêndio e declarou-se "solidário com a ideia de futuro" para essa região defendida nas comemorações do Dia de Portugal. No dia do sétimo aniversário do incêndio de 2017, "o Presidente da República está com os familiares e amigos daqueles que partiram", lê-se na nota publicada no site da Presidência.

"Mas está também solidário com a ideia de futuro, transmitida pelos seus representantes, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas", acrescenta-se.

O incêndio que deflagrou em 17 de Junho de 2017 em Pedrógão Grande e alastrou a concelhos vizinhos provocou 66 mortos e mais de 250 feridos, sete dos quais graves, destruiu meio milhar de casas e 50 empresas.

Em Outubro do mesmo ano, outros incêndios na região centro fizeram 49 mortos e cerca de 70 feridos, registando-se ainda a destruição, total ou parcial, de cerca de 1500 casas e mais de 500 empresas.

Este ano, o Presidente da República decidiu assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em três concelhos do distrito de Leiria afectados pelos incêndios de 2017 — Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos e Castanheira de Pêra —, comemorações a que se juntou no dia 10 de Junho o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

Hoje mesmo, há uma reunião de autarcas na Câmara de Pedrógão Grande e as ministras Margarida Blasco e Margarida Balseiro Lopes estão na região para assinalar a data.

