Criadores: estão abertas as candidaturas para a 4.ª edição da Talent League

Trojan Horse was a Unicorn volta a lançar o desafio aos jovens criadores da área do “entretenimento digital” entre os 18 e os 35 anos. As candidaturas estão abertas até 8 de Julho.

Se tens entre 18 e 35 anos, já podes candidat-te à Talent League. Como já é habitual, o Trojan Horse was a Unicorn (THU) renova mais uma edição do “programa acelerador de ideias da área do entretenimento digital” em busca de “uma nova geração de talentos de todo o mundo”. As candidaturas estão abertas até 8 de Julho e podes participar individualmente ou em equipa (até três membros).

Para te candidatares basta submeteres a tua ideia para um projecto. Pode ser o que quiseres, desde que esteja dentro do mundo da indústria do entretenimento digital. Se fores seleccionado, terás profissionais da área que te vão ajudar a dar forma às tuas ideias. As 12 semanas de acompanhamento são gratuitas e, para já, Jinko Gotoh, Dylan Sisson, Matt Omernick, Rafi Nizam e Saraswathi Vani Balgam são alguns nomes confirmados que vão orientar os concorrentes.

Nas palavras de André Luís, CEO e co-fundador da THU, o Talent League “é para todos os jovens que tenham uma ideia que gostariam de colocar em prática no mundo, mas que não têm acesso às ferramentas, ao sistema de apoio nem a pessoas da indústria e potenciais investidores”, lê-se em comunicado.

Desta vez, o concurso promove eventos físicos e terá finais regionais em vários locais do mundo.

Para dar os últimos retoques do projecto que vai ser apresentado nas finais regionais, 50 equipas (cinco de cada região) seleccionadas pelo júri vão poder ter oito sessões de mentoria. No final, apenas uma equipa de cada região terá mais quatro semanas de mentoria e bilhetes gratuitos para o Creators Circle, um evento de empreendedorismo criativo promovido pelo THU. A equipa vencedora vai estar no evento com todas as despesas pagas pela organização.

Os finalistas são anunciados a 16 de Agosto.

