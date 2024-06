A profanação de Yad Vashem

Quando Israel sofreu o ataque do Hamas, em Outubro, a condenação mundial foi quase unânime, mas o secretário-geral das Nações Unidas sabiamente lembrou que o ataque não tinha surgido “do nada”. O embaixador de Israel nas Nações Unidas e o seu Governo reagiram tão histericamente como agora reagiram à possibilidade de o Tribunal Penal Internacional emitir mandados de detenção tanto contra dirigentes do Hamas como contra o primeiro-ministro de Israel e o seu ministro da Defesa. Aliados ocidentais de Israel, nomeadamente os EUA, têm manifestado apoio praticamente incondicional ao Governo israelita, mas a França declarou o seu apoio à luta do Tribunal Penal Internacional “contra a impunidade em todas as situações”. E o primeiro-ministro de Espanha, Pedro Sánchez, tem sido um vigoroso e activo porta-voz dos valores da cultura europeia arrasados em Gaza.

