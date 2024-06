Netanyahu dissolve o gabinete de guerra em semana marcada por protestos em Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, dissolveu o gabinete de guerra, numa medida já esperada desde a saída do antigo general centrista Benny Gantz, um dos três membros do gabinete, e de Gadi Eisenkot, um dos três observadores do órgão formado a 11 de Outubro, quatro dias depois dos brutais ataques do Hamas.

A criação deste pequeno gabinete foi uma das principais exigências de Gantz para colaborar com o Governo de Netanyahu quando este apelou aos seus rivais políticos para se juntarem num governo de unidade nacional. Com a saída de Gantz, sobravam apenas dois membros com direito de voto – para além do primeiro-ministro, o seu ministro da Defesa, Yoav Gallant.

Ao anunciar o abandono, Gantz apelou à saída de Gallant e pediu a Netanyahu a marcação de eleições (no final de Maio, o seu Partido da Resiliência de Israel já pedira a dissolução do Parlamento e o fim da coligação no poder). Mas o que tornou inevitável a sua saída foi a ausência de um plano para o fim da guerra de uma violência sem precedentes lançada por Israel contra a Faixa de Gaza e de uma definição sobre o futuro do enclave palestiniano após a retirada israelita.

À saída de Gantz seguiu-se a exigência, por parte do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, de integrar o gabinete de guerra. Ben-Gvir, do partido de extrema-direita Sionismo Religioso, o terceiro mais votado nas eleições de 2022, quer expulsar os palestinianos de Gaza e fazer regressar os colonos ao território, recusando qualquer acordo de cessar-fogo com o Hamas e ameaçando, nesse cenário, abandonar a coligação e fazer cair o Governo.

A partir de agora, segundo a imprensa israelita, as resoluções mais importantes sobre a guerra serão tomadas em conjunto por Netanyahu e Gallant, que vão promover consultas com outros responsáveis relevantes em cada questão, levando depois as decisões ao gabinete de segurança mais alargado para tentar obter a sua aprovação. Segundo o Ynet (site de notícias do jornal Yedioth Ahronoth, Ben Gvir também não participará nestas consultas.

A medida, que Netanyahu justifica com o fim do governo de emergência, considerando que o gabinete de guerra formado nesse contexto já não faz sentido, não deixa de poder ser interpretada como uma afronta a Ben-Gvir, que tenta desde Outubro ser incluído nas decisões relevantes.

O fim do gabinete de guerra coincide com o arranque de uma “semana de resistência” promovida por três grupos de protesto que exigem um acordo que permita a libertação dos reféns que continuam das mãos do Hamas e apelam a todos os israelitas para se juntarem à sua reivindicação de eleições imediatas. Durante a noite, a polícia prendeu pelo menos 12 manifestantes em Telavive.