Professores: recuperação do tempo de serviço custará 169 milhões acima do previsto

O impacto na despesa do Estado com salários da recuperação do tempo de serviço definida pelo Governo para os professores deverá cifrar-se em 469 milhões de euros no final dos próximos quatro anos, estima a UTAO. Um valor que fica acima da estimativa feita pelo Executivo, mas que é compensada em mais de metade pelo aumento da receita com impostos e contribuições sociais que resulta da aplicação da medida.

O relatório da Unidade Técnica de Apoio Orçamental (UTAO) da Assembleia da República, realizado em resposta aos pedidos feitos pelos deputados de uma estimativa de impacto orçamental da recuperação integral do tempo de serviço dos professores, foi publicado esta segunda-feira, já quase um mês depois de o Governo ter chegado a um acordo com sete sindicatos para a aplicação desta medida de forma progressiva ao longo dos próximos quatro anos.

De acordo com as contas dos técnicos da UTAO, a recuperação de 25% do tempo de serviço em Setembro de cada ano (começando já em 2024) levará a que, em 2028, o primeiro ano completo já com o impacto orçamental da medida a ser sentido, a despesa com pessoal realizada pelo Estado seja 469 milhões de euros superior.

O esforço de despesa sentido logo em 2024, por força da recuperação de 25% do tempo de serviço a partir de Setembro, é estimado em 41 milhões de euros.

Quando o acordo entre o Governo e os sindicatos foi anunciado, o Executivo avançou com as suas próprias estimativas de impacto orçamental. E se para o ano de 2024 o aumento de despesa previsto foi de 40 milhões de euros, um valor muito próximo dos 41 milhões de euros estimado pela UTAO, já em relação ao efeito global da medida as diferenças são significativas. O Governo apontava para um acréscimo de despesa na ordem dos 300 milhões de euros, bastante abaixo dos 469 milhões de euros da UTAO.

Aparentemente, levando em conta este novo cálculo, o Governo pode ter de vir a assumir um esforço orçamental mais acentuado do que aquele com que estava inicialmente a contar.

O relatório agora publicado pela UTAO, que teve acesso à informação sobre os salários e tempos de serviço dos professores providenciada pelo Ministério da Educação, assinala contudo também que, em simultâneo com este impacto de 469 milhões de euros na despesa, o Estado acaba também por sentir um impacto positivo do lado da receita.

Ao verem os seus salários reforçados, os professores passam também a pagar mais impostos e contribuições sociais, o que faz com que, de acordo com a UTAO, a um impacto orçamental bruto de 469 milhões de euros, corresponda um impacto orçamental líquido (despesas menos receitas do Estado) de 203 milhões de euros.

Em 2024, o impacto orçamental líquido calculado pela UTAO é de 18 milhões de euros.

Para o orçamento de 2025, o novo Governo terá de contar com um impacto na despesa com salários de 111 milhões de euros, mas que é também mais de metade compensado com receitas, fazendo com que o impacto orçamental líquido da medida se fique pelos 48 milhões de euros.

A UTAO tinha também como tarefa estimar qual seria o impacto orçamental de alargar a todas as carreiras da Administração Pública a medida acordada com os professores, mas concluiu neste relatório que fazer esse cálculo seria impossível devido às diferenças de regras existentes entre as diversas carreiras.