Pepe não voltará a jogar no FC Porto, confirmou Villas-Boas

Numa entrevista concedida ao canal Now, André Villas-Boas confirmou que Pepe não continuará no clube como jogador, apesar de ter sempre “as portas abertas” no FC Porto.

André Villas-Boas já deu resposta sobre uma das maiores questões dos adeptos portistas: o futuro de Pepe. Numa entrevista, esta segunda-feira, ao estreante canal Now, o presidente do FC Porto anunciou a despedida do camisola 3.

"O que transmiti ao Pepe, de certa forma, e que é de bom senso comum, é que todo o seu futuro está intimamente ligado ao FC Porto, seja do ponto de vista emocional, ou seja até do ponto de vista profissional. Sobre a sua continuidade, enquanto jogador do FC Porto, isso não irá acontecer", disse Villas-Boas, pela primeira vez, confirmando a saída do defesa de 41 anos da equipa de futebol.

"Foram-lhe bem explicadas as razões pelas quais, infelizmente, não poderá acontecer. No entanto, temos o máximo respeito pela sua carreira", continuou.

Como justificação, disse haver um "caminho diferente e também uma preocupação do novo FC Porto em reduzir a massa salarial e os custos." "Isto foi claramente explicado ao Pepe. Irá tomar a decisão que entender relativamente à sua carreira e as portas do FC Porto estarão sempre abertas para ele", garantiu o actual presidente dos "azuis e brancos".

Pepe está, de momento, ao serviço da selecção portuguesa, que se estreia esta terça-feira no Euro 2024. Por isso, só deverá comunicar informações sobre o seu futuro depois da competição europeia. No início do mês, alguns clubes da Arábia Saudita demonstravam interesse pelo atleta.

Problemas financeiros

Villas-Boas também falou da possibilidade de vender alguns activos do clube para gerar receitas. "Temos bastante valor nos nossos plantéis, que nos podem dar essas mais-valias e essas receitas para operar no mercado", explicou.

"No fundo, o futebol português sempre se traduziu por ser um mercado que exporta muito em qualidade e talento e penso que, naturalmente, podemos ser assediados nesse sentido. Se não formos, somos capazes de reter essa qualidade. No entanto, temos obrigações para cumprir, tal como o licenciamento da UEFA", acrescentou o presidente dos "dragões".

Segundo Villas-Boas, "o FC Porto sempre vendeu muito bem", exceptuando os últimos anos em que foram "de certa forma, asfixiados por um garrote financeiro e pelo licenciamento da UEFA". Por estes motivos, o clube viu-se obrigado "a operar no mercado de outra forma", mas o presidente expressou a vontade de "recuperar o FC Porto negociador". Sobre o futuro demonstrou-se confiante, já que "a credibilidade da equipa profissional" do clube faz com que este "se sente à mesa com os bancos".

Um grande caminho "azul e branco"

Képler Laveran Lima Ferreira começou a sua carreira no Alagoas, a terra brasileira onde cresceu. Aos 18 anos mudou-se para Portugal à procura de melhores oportunidades. Por cá, estreou-se no Marítimo B e rapidamente chegou ao plantel principal. É em 2004 que é transferido, pela primeira vez, para o FC Porto.

2007 foi um ano de grandes mudanças para Pepe. Obtém a cidadania portuguesa, começa a servir a selecção nacional e é contratado pelo Real Madrid, onde ficou durante dez anos.

Em 2o17 é anunciado pelo Besiktas, onde fica até regressar ao FC Porto, a 8 de Janeiro de 2019. Pelos "dragões" conseguiu 14 títulos (uma Taça Intercontinental, uma Taça da Liga, três Taças de Portugal, quatro campeonatos da I Liga e cinco Supertaças Cândido de Oliveira). Pelo Real Madrid já tinha 13 títulos.

De dragão ao peito jogou 288 jogos e ultimamente dedica-se a bater recordes por longevidade. A 7 de Novembro de 2023, contra o Antuérpia, tornou-se o jogador mais velho de sempre a marcar um golo na Liga dos Campeões, sendo também o mais velho de sempre (excluindo guarda-redes) a jogar na competição.

Ao nível das suas internacionalizações, a história não é muito diferente. Na terça-feira, jogando, torna-se o mais velho de sempre a participar num Europeu.

Para além da sua qualidade técnica, Pepe foi sempre reconhecido pela sua liderança. Quer no clube, quer na selecção, Pepe é constantemente descrito como uma peça fundamental na estabilidade dentro das quatro linhas e no balneário.

E o seu portismo é assumido pelo próprio: "É um clube que eu amo, onde fui sempre acarinhado, onde as pessoas me tratam muito bem", disse quando fez o seu 250.º jogo com a camisola do FC Porto, em 2023.