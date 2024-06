A nova Roménia continua ligada a um velho apelido

Sem o fulgor do final do século passado, a selecção romena tem os pés bem assentes no chão. Até porque foi de baixo que começou a ser construída.

Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Tem sido intermitente o contacto da Roménia com a fase final do Campeonato da Europa de futebol e, nos últimos anos, o desencanto tem tomado conta dos adeptos. Por isso, este regresso à “ribalta” é já uma proeza em si mesma, até porque a actual geração pouco ou nada tem a ver com o talento de Hagi, Popescu ou Dumitrescu que puxou a nação para as primeiras páginas dos jornais desportivos na década de 1990. É uma nova era, acompanhada de novas instruções. “Podemos criar momentos bonitos”, limita-se a apontar Edward Iordanescu, o seleccionador.