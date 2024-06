Bélgica perde com a Eslováquia: aí está a primeira grande surpresa no Euro 2024

Já tinha havido meias-surpresas, como a vitória robusta da Roménia sobre a Ucrânia. Já tinha havido quase-surpresas, como as vitórias curtas de Inglaterra e dos Países Baixos perante adversários teoricamente menos poderosos. Mas, nesta segunda-feira, aconteceu a primeira grande surpresa deste Europeu de futebol, com a derrota da Bélgica frente à Eslováquia por 1-0. Um desfecho em que os belgas apenas podem queixar-se de si próprios.

Em Frankfurt, na Alemanha, um golo de Ivan Schranz, logo aos sete minutos, tirando partido de um erro colectivo dos “diabos vermelhos”, garantiu o triunfo dos eslovacos. Depois, assistiu-se a uma mão cheia de ocasiões de golo desperdiçadas pela Bélgica e ainda a dois golos anulados pelo VAR, ambos apontados por Romelu Lukaku, um dos maiores perdulários da tarde

O desaire da Bélgica traz inevitavelmente à memória a desastrosa campanha realizada no Mundial 2022, por aquela que era considerada a melhor geração futebolística do país dos últimos anos (os belgas caíram logo na fase de grupos). E foi ainda com alguns elementos dessa equipa em campo, nomeadamente com o craque Kevin de Bruyne, que os “diabos vermelhos” voltaram a desiludir, terminando de forma estrondosa com uma série de 16 jogos sem derrotas.

A Bélgica, contudo, devia estar avisada para o perigo que esta Eslováquia podia representar. É que a equipa orientada desde 2022 pelo italiano Francesco Calzona, ex-adjunto de Maurizio Sarri no Nápoles, qualificou-se no grupo de Portugal dando muito boa conta de si — apenas perdeu com a selecção portuguesa.

Os belgas começaram o jogo sem a sua dupla de centrais preferida composta por Jan Vertonghen e Arthur Theate e com Jeremy Doku a jogar à direita e Yannick Carrasco no flanco oposto. E se Doku foi o mais desequilibrador nos belgas o seu colega do lado canhoto nem por isso.

Positivo/Negativo Positivo Casteels A defesa que fez a um remate de Haraslin foi soberba e manteve a selecção belga na lute pelo resultado, mas de nada serviu. Negativo Lukaku O avançado belga até marcou dois golos, mas não contaram, e falhou uma mão cheia de ocasiões de golo flagrantes.

Foram dos pés de Doku que nasceram os lances mais perigosos do jogo e foram nos pés de Lukaku que eles se perderam: pelo menos três oportunidades flagrantes de golo foram desperdiçadas pelo avançado belga (que tem 17 golos em 11 internacionalizações desde que Domenico Tedesco ocupou o lugar de Roberto Martínez no cargo de seleccionador belga) logo no início da partida.

Mas também foi dos pés de Doku que o lance do golo da Eslováquia nasceu. Mau passe do futebolista do Manchester City para a sua defesa entregando a bola ao adversário que depois de uma primeira defesa de Casteels viu Schrarz não perdoar e inaugurar o marcador logo aos sete minutos.

Seguiram-se uma mão cheia de ocasiões de golo para a Bélgica, mas a Eslováquia resistiu e ainda obrigou Casteels a uma defesa soberba a remate de Lukas Haraslin. Estava consumada a primeira grande surpresa deste Euro 2024.