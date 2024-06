Ciência e poesia no centenário de António Manuel Baptista, com Cristina Ovídio

A convidada deste episódio do podcast “Mais Lento do que a Luz” é a professora, tradutora, editora e empresária Cristina Ovídio, filha do físico e divulgador de ciência António Manuel Baptista.

António Manuel Baptista faria 100 anos em 2024, sendo esta uma boa ocasião para recordar essa grande figura da cultura nacional.

Foi professor catedrático de Física na Academia Militar e no Instituto Português de Oncologia (IPO), tendo sido pioneiro em Portugal na área da Física Médica. Foi também um grande divulgador da ciência, em programas de rádio, televisão e livros, estes saídos principalmente na Gradiva. A sua intervenção pública teve um papel relevante no despertar de vocações para a ciência e no alargamento da cultura científica num tempo em que esta era bastante incipiente no nosso país. Tinha também uma faceta literária, manifesta no seu convívio com grandes nomes da literatura nacional como Alexandre O’Neill e Mário Cesariny.

A convidada deste episódio do podcast "Mais Lento do que a Luz", a professora, tradutora, editora e empresária Cristina Ovídio, conheceu de muito perto António Manuel Baptista, pois é uma dos seus quatro filhos.

Cristina Ovídio tem uma vasta experiência no mundo editorial, tendo feito traduções para Gradiva e trabalhado nas editoras Oficina do Livro, Planeta e Clube de Autor, nas quais editou muitos autores conhecidos. Recentemente foi moderadora do programa da SIC «Original é a Cultura», com Dulce Maria Cardoso, Rui Vieira Nery e Carlos Fiolhais.

Leitora apaixonada, é uma promotora de cultura, designadamente no Clube de Leitura que dinamiza no seu bar Menina e Moça, no Cais do Sodré.

O podcast Mais Lento do que a Luz sai quinzenalmente, às segundas-feiras. Siga o podcast e receba cada episódio no Spotify, na Apple Podcasts ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts do PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.