PS, JPP e Chega preparam-se para chumbar programa de Governo da Madeira

Rejeição do documento fará com que o Governo regional fique em gestão corrente até que um novo seja nomeado ou até que se realizem eleições regionais antecipadas.

Em vésperas da votação do programa de Governo da Madeira para os próximos quatro anos, os partidos Juntos pelo Povo, PS e Chega anunciaram que vão votar contra o documento, que será discutido, já na terça-feira, na Assembleia Legislativa e votado dois dias depois. Caso os três partidos, que juntos somam 24 deputados no parlamento regional, (num universo de 47), votem contra o documento, o social-democrata, Miguel Albuquerque, não terá condições políticas para liderar o Governo da Região Autónoma da Madeira.

Acontece que até quinta-feira muita coisa pode ocorrer e, no caso de o programa ser chumbado e forem marcadas novas eleições para Janeiro de 2025, Miguel Albuquerque fará tudo para ser novamente candidato pelo PSD às próximas eleições legislativas regionais. O social-democrata, que preside ao PSD Madeira, tem todo o interesse em manter-se no poder, até porque ainda não respondeu perante a justiça. Porém, para ser ouvido, Miguel Albuquerque tem de pedir o levantamento da imunidade como conselheiro de Estado.

Constituído arguido, em Janeiro deste ano, no âmbito do processo de alegada corrupção na Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque é suspeito de crimes de corrupção.

Os três partidos que já assumiram publicamente que vão votar contra o programa do Governo - que, nas palavras do líder o PS Madeira, Paulo Cafôfo, assume a forma de moção de confiança -, têm a maioria dos deputados no parlamento regional, mas isso não significa que o documento possa vir a ser chumbado. Porquê? Porque basta que um dos deputados decida abster-se.

Este sábado, o líder do JPP, Élvio Sousa, revelou que após ter analisado com os militantes e reflectido sobre o programa do Governo o partido decidiu por unanimidade votar contra. Afirmando que o “programa do Governo não deixa de ser uma armadilha para enganar muitos madeirenses e manter tudo igual”, para além de ser um “documento cheio de generalidades”, Élvio Sousa sublinhou que “cabe ao representante da República [Irineu Barreto] dizer e justificar se for enganado ou não”, sobre a promessa de estabilidade manifestada pelo líder madeirense, Miguel Albuquerque, indigitado presidente do novo Governo regional, após a audição de todos os partidos com representação parlamentar, em resultado das eleições regionais antecipadas de 26 de Maio. Nestas eleições, o PSD elegeu 19 deputados, ficando a cinco mandatos de conseguir a maioria absoluta (para a qual são necessários 24), o PS conseguiu 11, o JPP nove, o Chega quatro e o CDS-PP dois, enquanto a IL e o PAN elegeram um deputado cada.

O representante da República declarou, na altura, que a “solução apresentada pelo partido mais votado, o PSD, que tem um acordo de incidência parlamentar com o CDS-PP e a não hostilização, em princípio do Chega, do PAN e da IL, terá todas as condições de ver o seu programa aprovado pela Assembleia Legislativa.”

Este domingo, o presidente do PS Madeira, Paulo Cafôfo, veio responsabilizar Miguel Albuquerque pelo eventual chumbo do programa do Governo, por ter garantido que tinha condições para formar Governo e aprovar o documento. Já o presidente do Chega Madeira, Miguel Castro, reiterou este domingo que o partido mantém o voto contra o programa do Governo, mas também disse que está disponível para viabilizar um executivo do PSD que não seja chefiado por Miguel Albuquerque. Quanto ao PAN Madeira, o partido ainda não tomou uma decisão, mas vai reunir ainda este domingo a comissão regional do partido.

No anterior Governo de Albuquerque, o PAN assumiu o papel determinante de assegurar a estabilidade governativa, mesmo sem assumir quaisquer responsabilidades governativas. Na altura, a deputada eleita pelo PAN à Assembleia Regional da Madeira, Mónica Freitas, fez um acordo de incidência parlamentar com o PSD, mas salvaguardou que o entendimento alcançado com os sociais-democratas não configurava uma maioria parlamentar, mas somente a viabilização de um executivo da coligação Somos Madeira. “Com este passo assumimos ainda a responsabilidade de ser o grande tampão da extrema-direita e o garante da democracia na Madeira”, atirou Mónica Freitas, garantindo que, além das exigências, o PAN vai “ter uma palavra” sobre as medidas do governo regional", disse Mónica Freitas, na altura.