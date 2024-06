Portugal, meu amor

“Nós, portugueses, somos sempre melhores do que às vezes pensamos.” Cito esta frase do discurso de 10 de Junho do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa porque revela vontade de combater o luso-ceticismo e essa me parece uma tarefa muito atual e premente. A verdade é que somos um país com pinta e com recorte internacional — e não se julgue que é só por sorte geográfica de muito sol e extensos areais: tem dado trabalho e muitos dos resultados estão à vista. No entanto, presos num autocriticismo persistente, é sempre com renovado espanto que nos vemos em lugares cimeiros em rankings internacionais. No Índice Global da Paz de 2024, Portugal é o sétimo país mais pacífico do mundo, logo abaixo da Suíça e um lugar acima da Dinamarca. Mas ocorre-nos lá apreciar com a profundidade devida o facto de sermos um país em que há paz, um bem tão inestimável. E não nos demoramos a pensar na quantidade de coisas que é preciso que corram bem numa determinada sociedade humana para que a violência não predomine; ou damos sequer conta da gigante rede infraestrutural de bons serviços em que as vidas contemporâneas assentam.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt