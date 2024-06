Francisco Laranjo, do Mestrado aos Diálogos

Encerrará no próximo dia 28 de Junho, na Casa dos Livros da FLUP (no Palacete Burmester, Rua do Campo Alegre, 1055, Porto), a exposição Diálogos com Francisco Laranjo. Trata-se de uma exposição que, sendo de homenagem ao pintor Francisco Laranjo, reúne trabalhos de vários artistas, amigos e colegas, e que tem a curadoria do Professor Domingos Loureiro. O que agora se dá a ver é um resultado, dinâmico, de um processo iniciado em Dezembro de 2022.

