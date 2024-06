A Sérvia ligou os mínimos, mas há muita estrada pela frente

Vamos imaginar um monolugar numa corrida de alta velocidade, com um piloto que impressiona o público com as ultrapassagens mais ousadas, que tem uma cultura de risco acima da média, que lida com as condições da pista com uma calma olímpica, mas que, já com a meta à vista, sofre sempre uma contrariedade. Um furo, uma avaria, um despiste por culpa própria. Pois bem, esse carro poderia muito bem estar pintado de branco, azul e vermelho e chamar-se Sérvia. Tem sido esta a história das viagens da selecção de futebol nos Europeus. Desta vez, porém, com Dragan Stojkovic ao volante, cruzou mesmo a linha de chegada.

