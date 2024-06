João Cancelo alerta para o jogo “físico e agressivo” da República Checa

Portugal defronta os checos na terça-feira, no primeiro jogo do Eurp 2024.

O lateral João Cancelo alertou neste domingo para o jogo físico e agressivo da República Checa, que será na terça-feira o adversário de Portugal na estreia na fase final do Euro 2024 de futebol, a decorrer na Alemanha.

"Há pouco tempos jogámos contra a República Checa. São uma equipa muito física e têm jogadores de qualidade. Ainda agora estava a ver o jogo entre os Países Baixos e a Polónia (1-2) e mostra que este Europeu não vai ter jogos fáceis. Temos de entrar com garra e determinação para ganharmos", afirmou João Cancelo.

O jogador de 30 anos falava aos jornalistas em conferência de imprensa em Marienfeld, antes de mais um treino da selecção nacional no seu centro de estágios para o Europeu.

"Espero uma República Checa muito agressiva. São jogadores muito altos, muito físicos e agressivos. Temos de estar muito organizados na perda da bola. Se possível, vamos tentar marcar um golo cedo para tranquilizar mais o nosso jogo", referiu.

Questionado sobre se a actual geração da selecção nacional é a melhor de sempre do futebol português, o lateral formado no Benfica reconheceu a qualidade da equipa que vai disputar o Euro 2024, mas também lembrou feitos do passado.

Há aqui muita qualidade, mas as gerações anteriores, como a do Euro 2004 também tinha qualidade. Eu era miúdo e lembro-me absolutamente dessa equipa. Tinha jogadores fenomenais. Chegaram à final do Europeu. E também temos a geração de 2016, que ganhou o Europeu e que ficou na história de Portugal. Temos de ir passo a passo para também ficarmos na história. Espero que isso aconteça", confessou.

Portugal estreia-se na terça-feira no Euro 2024 com duelo frente à República Checa, em Leipzig, numa partida agendada para as 21h locais (20h em Lisboa) e que terá arbitragem do italiano Marco Guida.

No Euro 2024, além dos checos, Portugal defronta ainda no Grupo F a Turquia (no sábado, em Dortmund) e a Geórgia (no dia 26, em Gelsenkirchen).