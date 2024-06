Fernando Pimenta campeão europeu em K1 5000 metros pela terceira vez

Fernando Pimenta conquistou neste domingo pela terceira vez o título de campeão da Europa em K1 5000 metros, nos Europeus de canoagem de velocidade, em Szeged, na Hungria.

Pimenta, de 34 anos, conquistou a sua terceira medalha nestes campeonatos, depois da prata em K1 500 e do bronze em K1 1000, ao cumprir a regata em 20.26,749s, impondo-se ao húngaro Ádám Varga, vice-campeão em K1 1000 em Tóquio 2020, segundo classificado, a 0,541 segundos, e ao dinamarquês Mads Brandt Pedersen, actual campeão do mundo em K1 5000, terceiro, a 0,685s.

O canoísta natural de Ponte de Lima, vice-campeão olímpico em Londres 2012, em K2 1000, e bronze em K1 1000 em Tóquio 2020, recuperou o ceptro europeu nesta distância, que tinha arrebatado em 2016 e 2022, e na qual também foi campeão do mundo em 2017 e 2018.

Pimenta assumiu que fez “tudo para ouvir o hino nacional” português durante os Europeus.

“Fiz tudo para conseguir ouvir o hino nacional. Não fiquei triste com o bronze, até uma parte da prova fiz o que queria, mas na outra podia ter dado mais um pouco -, porém saio contente. Agora sabia que tinha grandes candidatos a lutar pelo título. Andei muito tempo a liderar, sofri muitos ataques… no entanto, foi gerir e sentir-me bem na última volta. Tentei não dar hipóteses e consegui”, disse o português em declarações à Lusa.

Em todas as competições em que participou, Fernando Pimenta subiu ao pódio, desempenho que pretende manter em Agosto no principal objectivo do ciclo olímpico, em Paris2024. “É prosseguir o trabalho, muito focado no que temos de fazer, ser feliz com o que faço, sobretudo desfrutar deste sucesso. Se vou fazer o pleno ou não, não sei”, admitiu.

Pimenta confessou ainda o “orgulho” pelo facto de, durante este fim-de-semana, ter sido, várias vezes, apelidado de ‘lenda’ da canoagem, precisamente no país mais forte do mundo nesta modalidade. “Tenho de desfrutar de cada prova como se fosse a última. Foi o que o fiz agora. Fi-lo ao máximo, dei um grande espectáculo e honrei Portugal e os portugueses. É continuar o trabalho que tenho feito com o me treinador [Hélio Lucas] e acreditar que tudo é possível.

Esta foi a terceira medalha de ouro nestes Europeus para Portugal, que além dos três "metais" de Pimenta, somou ainda os títulos continentais por Iago Bebiano e Kevin Santos, em K2 200 metros, e pelo paracanoísta Norberto Mourão, na classe adaptada VL2.