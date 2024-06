FC Porto vence Benfica e adianta-se na final do Nacional de hóquei em patins

O FC Porto venceu neste domingo em casa o Benfica, por 5-3, no primeiro jogo da final do campeonato nacional de hóquei em patins que foi decidido no prolongamento, após a igualdade 2-2 no tempo regulamentar.

Os "dragões" venceram a partida graças aos golos de Rafa, que, aos 57 minutos colocou os "azuis e brancos" pela primeira vez em vantagem e confirmou o triunfo aos 59', depois dos golos "encarnados" de Nil Roca (11'), Roberto di Benedetto (22') e Pablo Alvarez (53'), igualados pelos tentos de Carlo di Benedetto (21' e 54') e Gonçalo Alves (43').

O Benfica, actual campeão, e o FC Porto continuam a disputar o 25.º troféu - ambos somam 24 -, na final, à melhor de cinco jogos, na quarta-feira, em Lisboa, a partir das 20h, e, novamente, no Porto, no próximo domingo, às 15.