Euro 2024: Polícia alemã dispara contra homem armado com machado

A polícia alemã disparou sobre um homem armado com um machado e um cocktail molotov. O incidente ocorreu na manhã deste domingo em Hamburgo, cidade em que se realiza o jogo entre a Polónia e os Países Baixos. O homem foi transportado em estado crítico para o hospital.

De acordo com os relatos da polícia germânica, o suspeito ameaçou agentes e outros adeptos com as armas. Antes dos disparos, a polícia tentou neutralizar o suspeito com recurso a spray pimenta, mas sem sucesso.

O incidente ocorreu perto do local de concentração de 40 mil adeptos neerlandeses, que se preparavam para deslocar em direcção ao estádio onde os Países Baixos defrontam a Polónia. Até ao momento, não foi feita nenhuma ligação do eventual ataque com motivações futebolísticas.