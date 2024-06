Portugal vota a favor da Lei do Restauro da Natureza na UE

A prevenção de incêndios é um dos potenciais benefícios da recuperação de ecossistemas, salientou a ministra Graça Carvalho, que estará na segunda-feira no Conselho de Ministros do Ambiente da UE.

Portugal vai votar a favor da Lei do Restauro da Natureza, adiantou ao PÚBLICO a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que estará nesta segunda-feira em Bruxelas, no Conselho de Ministros do Ambiente da União Europeia, que pode ser seguido online.