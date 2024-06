Viagens e festivais de Verão: ECDC alerta para que não se esqueça do preservativo

DGS cria grupo de trabalho para analisar o aumento de casos do infecções sexualmente transmissíveis em Portugal e lança campanha mulitplataforma até ao final do mês.

A aproximação do Verão, com a realização de festivais e uma maior propensão para viagens, levou o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC, na sigla em inglês) a lançar um alerta para que se redobrem os cuidados a ter com os contactos sexuais que venham a surgir, numa altura em que os dados disponíveis apontam para “tendências preocupantes na transmissão de infecções como clamídia, gonorreia ou sífilis, todas com aumentos registados”. Uma tendência a que Portugal não escapa e que tem como forma mais eficaz de combate, ainda e sempre, o uso do preservativo.