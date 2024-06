APAV lança campanha para combater violência contra as pessoas idosas

Para combater a violência contra os idosos numa altura em que as queixas e as denúncias estão a aumentar, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) lançou uma nova campanha de sensibilização intitulada “Afinal, o papel principal é meu. É seu. É de todos”. No ano passado, a APAV apoiou quatro pessoas idosas por dia, em média.

Desenvolvida pela agência de comunicação Creative Minds, esta campanha surge numa altura em que “os dados revelam um aumento preocupante no número de casos de violência contra pessoas idosas”, justifica a APAV, em comunicado.

A associação lembra que, no ano passado, apoiou 1671 pessoas idosas vítimas de crime e de violência, três quartos das quais eram mulheres, um aumento de 9,4% em relação a 2022, o que reflecte, portanto, “a crescente incidência deste fenómeno”.

"Em 2023, a APAV apoiou, em média, quatro pessoas idosas por dia, e tem vindo a alertar para o fenómeno da violência contra pessoas idosas que é crescente, e não se limita àquelas formas de violência que possam ser mais visíveis ou facilmente identificáveis”, refere a associação.

As queixas que chegam à APAV incluem também “comportamentos muitas vezes não considerados violentos, mas que retiram às pessoas idosas poder de decisão, autonomia, liberdade e dignidade”, explica Marta Carmo, responsável pelo projecto Portugal mais Velho, citada no comunicado.

Estes actos são “violações de direitos humanos”, além de abrirem “caminho para formas mais graves de violência” e chegarem, eventualmente, a “constituir ou levar à prática de crimes”, sublinha, acrescentando que esta campanha visa “aumentar a consciencialização sobre todas as formas de violência contra os idosos e mobilizar a sociedade para actuar na protecção” dos seus direitos.

Estes números referem-se apenas ao trabalho desta associação e representarão apenas uma parte ínfima da realidade, uma vez que as estimativas da Organização Mundial de Saúde indicam que cerca de 80% das pessoas não apresentam queixa às autoridades.

A APAV apela a todas as pessoas "que assumam um papel activo na denúncia e combate a estes crimes” e lembra que a Linha de Apoio à Vítima (116 006) funciona de segunda a sexta-feira, entre as 8h00 e as 23h00, e está disponível através do email lav@apav.pt.