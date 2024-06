Sobre as regiões administrativas

Cabe perguntar se as normas constitucionais relativas às regiões administrativas não terão caducado, como sucedeu com a referência à sociedade socialista no preâmbulo da Constituição.

1. Com as regiões administrativas, pretendeu a Assembleia Constituinte, sem elas constarem de nenhum dos projetos de Constituição apresentados pelos partidos, criar espaços de poder local com funções mais ambiciosas do que as dos distritos ou das províncias anteriores. Preveem-nas os artigos 236.º e 255.º e seguintes da Constituição.