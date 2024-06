As pedras de Sisteron e os campos de lavanda dos Alpes da Alta Provença

Caroline Pigeaud desfia memórias dos seus primeiros anos de vida. "O cheiro da lavanda lembra-me sempre os odores da minha infância. A minha mãe gostava tanto que se perfumava com ele. Passear ao longo dos campos significava que o Verão já se instalara. Era então a altura em que íamos para as montanhas colher a lavanda silvestre e fazer os bouquets para secar. A minha mãe ensinou-me a costurar saquinhos que enchíamos de flores secas de lavanda para perfumar as roupas das gavetas e dos armários."

Instalam-se os meses de Junho e de Julho e, na Alta Provença francesa, é tempo de esplendor em tons lilás. O Sousa Ribeiro conheceu Caroline Pigeaud em Sisteron, uma das mais pitorescas cidades francesas, e partiu, então, à procura dos campos de lavanda, tapetes e tapetes forrados com a preciosa flor. Antes, porém, já havia calcorreado as pedras de Sisteron, famosa pelo rochedo La Baume e pela cidadela, onde se encerram histórias que chegam até Napoleão Bonaparte. Teve ainda tempo para ir passear pelo Geoparque da Alta Provença, que é o maior museu geológico ao ar livre do país.

Por cá, o turismo de Ovar tem um novo e sugestivo programa: Vá Passear! Mandaram-nos passear e nós fomos, pois então: andámos de bicicleta pelas praias, pintámos azulejos e provámos pão-de-ló. O relato é da Maria José Santana.

Bom fim-de-semana e boas fugas!