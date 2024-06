Cimeira da Ucrânia: EUA reforçam financiamento a Kiev e Scholz rejeita proposta de Putin

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, anunciou, neste sábado, um reforço no apoio financeiro à Ucrânia em mais de 1,5 mil milhões de dólares (cerca de 1,4 mil milhões de euros), em parte para o sector energético da Ucrânia e para a sua situação humanitária, na sequência da invasão da Rússia.

O anúncio, segundo explica o jornal The Guardian, foi feito enquanto a responsável norte-americana participava na cimeira de paz da Ucrânia em Lucerna, na Suíça, onde se deve encontrar com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, e discursar na sessão plenária da cimeira. O presidente norte-americano, Joe Biden, não vai estar presente na cimeira, por compromissos relacionados com a campanha para as eleições de Novembro.

Quem também não marca presença nesta cimeira é o presidente russo, Vladimir Putin, que, ainda assim, na sexta-feira, reagiu ao encontro para o qual não foi convidado.

“Assim que declararem em Kiev que estão prontos para tal decisão e iniciarem uma verdadeira retirada das tropas destas regiões, e também anunciarem oficialmente o abandono dos seus planos de adesão à NATO – do nosso lado, imediatamente, literalmente no mesmo minuto, seguir-se-á uma ordem para cessar-fogo e iniciar negociações”, disse ontem Putin. “Repito, fá-lo-emos imediatamente. Naturalmente, garantiremos simultaneamente a retirada sem entraves e em segurança das unidades e formações ucranianas", reforçou o Presidente russo.

Em declarações a partir de Itália, pouco antes de partir para a Suíça, onde se realiza a conferência sobre a Ucrânia, o chanceler alemão, Olaf Scholz, também já tinha afirmado que as propostas de Vladimidir Putin tinham apenas como objectivo distrair a conferência. "Toda a gente sabe que esta proposta não era séria, mas que tinha algo a ver com a conferência de paz na Suíça", disse numa entrevista à televisão ZDF.