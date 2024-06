Ataques entre Rússia e Ucrânia fazem vários mortos antes da cimeira para a paz

Ucrânia organiza, neste sábado, encontro com vários líderes mundais para desenvolver esforços com vista à paz no leste da Europa.

As horas que antecederam o arranque da cimeira na Suíça foram marcadas por trocas de ataques entre as forças russas e ucranianas, com registos de mortos e feridos entre os dois lados. A Rússia acusa o exército ucraniano de ter feito pelo menos cinco mortos na região de Belgorod. Por seu lado, a Ucrânia responsabiliza a Rússia pela morte de três pessoas na região de Donetsk.

A aldeia de Ulakly, na região de Donetsk, foi atingida por bombas de fragmentação, na madrugada de sábado, disse Vadym Filashkin, governador local, através do Telegram, segundo escreve a agência Reuters. Na sequência do ataque, morreram pelo menos três pessoas e cinco ficaram feridas. Vadym Filashkin disse ainda que foram danificados edifícios administrativos, uma casa, uma loja e oito carros. Na cidade próxima de Selydove, as autoridades locais disseram que seis pessoas ficaram feridas por ataques aéreos russos.

As forças russas estão a concentrar o seu poder de fogo na frente de Pokrovsk, na região oriental de Donetsk, onde os ataques nocturnos feriram pelo menos seis civis. "A situação é difícil, mas está a ser controlada pelas forças de defesa", declarou o exército ucraniano no seu briefing da noite de sexta-feira, a que o jornal The Guardian teve acesso. "Os nossos soldados estão a fazer esforços para impedir o avanço do inimigo em território ucraniano", pode ler-se no mesmo documento.

Ucrânia visa Belgorod

O número de mortos após o desabamento das escadas de um edifício residencial em Shebekino, na região russa de Belgorod, próximo da fronteira com a Ucrânia, aumentou para cinco pessoas, informou o governador da região, Vyacheslav Gladkov, no seu canal Telegram, no sábado de manhã. O incidente resultará de bombardeamentos levados a cabo pelas forças ucranianas.

"Os restos mortais de quatro pessoas foram recuperados dos escombros. Infelizmente, morreu mais uma pessoa. Trata-se de uma mulher que foi levada para o hospital regional. Foi operada. O seu coração parou várias vezes e os médicos efectuaram medidas de reanimação. A gravidade dos ferimentos não era compatível com a vida", escreveu o responsável, segundo escreve a agência Tass. Além das vítimas mortais, as autoridades russas adiantam que há seis feridos.