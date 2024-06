Novo centro comunitário e cultural Jardins do Bombarda abre em Lisboa este sábado

Abertura do novo espaço é assinalada com dois dias de concertos, visitas, oficinas, leituras e outras actividades de acesso gratuito.

O centro cultural e comunitário Jardins do Bombarda, em Lisboa, promovido pela cooperativa Largo Residências, abre este sábado ao público e a ocasião é assinalada com dois dias de concertos, visitas, oficinas, leituras e outras actividades de acesso gratuito.

O Jardins do Bombarda ocupa parte do antigo hospital Miguel Bombarda, encerrado desde 2012 e que está sob alçada da gestora de participações imobiliárias do Estado Estamo.

O novo centro cultural e comunitário inclui "jardins para a comunidade, um restaurante-bar, uma loja de arte, espaços de trabalho, espaços de programação cultural, residências artísticas e, até final do ano 2024, um dos maiores desafios, a Sala Estúdio Valentim de Barros", de acordo com a Largo Residências, num comunicado divulgado esta semana.

Até ao final do ano, o Jardins do Bombarda terá "maioritariamente actividades ao ar livre, sendo uma delas (a mais importante) uma sala de estar e encontro para a comunidade deste bairro e de outros bairros".

Segundo a Largo Residências, "este foi um desejo tornado realidade após alguns encontros promovidos com os/as vizinhos(as) do Bombarda onde trocaram ideias, histórias e sonhos para o futuro deste espaço".

No início do ano, a cooperativa promoveu uma campanha de angariação de fundos para financiar as obras necessárias para abrir o novo centro cultural e comunitário.

Na página online da campanha "Do Quartel ao Bombarda" era divulgado o plano da Largo Residências para os vários espaços. A título de exemplo, o Edifício Largo, onde funcionava o Hospital de Dia, irá acolher as residências Refúgio, projecto de trabalho que envolve refugiados, um restaurante e escritórios. Já na Alameda das Oliveiras, serão instaladas cerca de 30 secções modulares de madeira, para ocupação de residentes permanentes.

A abertura ao público do Jardins do Bombarda é assinalada este sábado e no domingo, com concertos, visitas, oficinas para famílias, leituras, sessões de histórias, a apresentação do livro Coisas de Loucos, de Catarina Gomes, e a primeira conversa do ciclo Passado, presente e futuro do Bombarda, na qual participam "vários movimentos e personalidades que continuam a defender a preservação do património material e imaterial".

A Largo Residências "materializou-se" em 2012, no n.º 19 do Largo do Intendente, como um laboratório artístico e hotel, cujas receitas serviriam como fonte para sustentar a parte de criação artística do projecto.

Entretanto, em 2020, a pandemia da covid-19 precipitou o encerramento da unidade de alojamento, que acabou por servir para acolher migrantes "apanhados" pela doença.

Em Abril de 2022, a Largo Residências teve de deixar o Intendente, instalando-se, em Outubro do mesmo ano, no antigo Quartel da GNR do Largo do Cabeço da Bola.

O novo espaço foi anunciado na altura como temporário, visto que "toda a área do Quartel será objecto de uma grande intervenção no sentido de criar Habitação a Renda Acessível", referia a cooperativa cultural num comunicado divulgado aquando da inauguração.

No comunicado divulgado em Janeiro, a Largo Residências recordava que, ao longo do ano em que esteve no Quartel do Largo do Cabeço da Bola, promoveu "mais de 900 eventos de programação e formação sócio-cultural com mais de 80 parceiros pontuais para cerca de 50 mil visitantes/público".

Além disso, "vizinhos(as) e parceiros(as) sociais apropriaram-se de um espaço seguro, intergeracional e multicultural que incluiu a participação de grupos de activistas pelas questões climáticas e de género, por cidadãos/cidadãs em várias condições de vulnerabilidade social (situações de sem abrigo e refúgio) criando um espaço de trabalho permanente para 40 projectos socioculturais (individuais e colectivos) abrangendo 190 trabalhadores(as)".

Segundo aquela cooperativa cultural, "no total estiveram envolvidas mais de mil pessoas trabalhadoras da área da cultura e intervenção social que contribuíram para um impacto económico estimado em 1,3 milhões de euros, de acordo com o volume de negócios das entidades residentes".

O novo centro cultural e comunitário Jardins do Bombarda estará aberto de terça-feira a domingo entre as 10h e as 0h, e a Largo Residências tem um open call em permanência a todas as iniciativas que desejam promover actividades nos Jardins do Bombarda"