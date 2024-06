“Beira Interior Wine Villages” quer fazer da região “destino enoturístico de referência”

Nova marca de promoção do território chama-se “Beira Interior Wine Villages” e quer aproveitar as potencialidades de 20 municípios da região para a promover como “destino enoturístico de referência”.

A Beira Interior tem uma nova marca de promoção do território com base no enoturismo e que aproveita as potencialidades de 20 municípios das comunidades intermunicipais das Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa.

O projecto "Beira Interior Wine Villages", que integra a Rota dos Vinhos da região e foi apresentado esta quinta-feira aos autarcas e empresários da região, no Solar do Vinho da Beira Interior, na Guarda, quer tornar a região "um destino enoturístico de referência nacional partindo da sua riqueza vínica e gastronómica ímpar".

O conceito visa proporcionar aos visitantes experiências únicas e autênticas, tendo o vinho como elemento central e motivação para descobrir a riqueza da região.

A nova marca é da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI) e das comunidades intermunicipais (CIM) das Beiras e Serra da Estrela e da Beira Baixa, envolvendo 20 municípios.

"É um projecto de promoção do território. Será feito o levantamento daquilo que há em cada um dos municípios e numa fase seguinte serão vendidas experiências a quem nos visita. Temos coisas fantásticas e queremos embrulhar isto tudo oferecendo experiências", referiu Rodolfo Queirós, presidente da CVRBI.

"O vinho é a locomotiva" do projecto, sublinhou, destacando que existem muitas outras potencialidades em cada um dos concelhos envolvidos. Para além da gastronomia e do vinho, o "Beira Interior Wine Villages" aposta nas vertentes do lazer e bem-estar, na natureza e no património cultural.

Depois da recolha da informação em cada um dos concelhos, as experiências estarão disponíveis para os visitantes tanto em espaços físicos como através de um site e de uma aplicação móvel.

A apresentação da nova marca contou com a presença do presidente do Turismo do Centro, Raul Almeida, que considerou ser um projecto importante para a região e para o território. "Está alinhado com a nossa estratégia e com aquilo que nós pretendemos que é potenciar o interior. Muito falamos disso, mas temos de ter projectos concretos no terreno. Depois o enoturismo é um produto estratégico do Turismo do Centro e do Turismo de Portugal", sustentou o dirigente. "O enoturismo acrescenta valor e traz valor ao seu negócio."

Já o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, defendeu que "o projecto vai ajudar a catapultar a região", realçando que se trata de uma marca muito apelativa e que contribui para a coesão e a união do território.

Para o presidente da Câmara da Sertã, Carlos Miranda, que esteve em representação da CIM da Beira Baixa, trata-se de um projecto muito importante, considerando este autarca que a dinâmica do enoturismo na região deverá triplicar até 2030. "O enoturismo é capaz de fazer aproximar as pessoas ao território. Podemos vender o território através do vinho", sublinhou.

A CVRBI tem sede na Guarda e abrange zonas vitivinícolas nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios.