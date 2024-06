Nomeação já foi feita: Gandra d’Almeida inicia funções como Director Executivo do SNS

Segundo a tutela, inicia hoje mesmo as suas funções e irá em breve anunciar os nomes da sua equipa que serão submetidos à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

O Conselho de Ministros aprovou esta sexta-feira o decreto de nomeação de António Gandra d’Almeida como novo Director Executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS), revelou o ministro da Presidência, António Leitão Amaro no final da reunião e confirmou o PÚBLICO junto do Ministério da Saúde.

Segundo fonte oficial, António Gandra d’Almeida inicia hoje mesmo as suas funções e irá em breve anunciar os nomes da sua equipa que serão submetidos à Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP). O nome do novo director executivo teve parecer favorável da CReSAP, revelou o ministro, adiantando que os restantes cinco nomes da equipa serão em breve sujeitos a parecer da comissão. Gandra d'Almeida já disse ao PÚBLICO que "é a melhor equipa possível".

Segundo o Governo, António Gandra d’Almeida, 44 anos, é Tenente-Coronel Médico do Exército português e possui uma vasta experiência em emergência médica e funções de chefia e coordenação nas Forças Armadas. Até esta sexta-feira, desempenhava o cargo de Comandante do Agrupamento Sanitário, mantendo também actividade assistencial hospitalar e pré-hospitalar.

Numa nota tornada pública, o Ministério da Saúde expressa o seu agradecimento a Fernando Araújo e à sua equipa pelo trabalho desempenhado no SNS, que se mantinha em funções após a demissão até que esta nomeação fosse efectivada.