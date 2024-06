Há 98 autarcas de saída por limite de mandatos e 50 são do PS

Porto e Santarém são os distritos com mais presidentes de câmara que não se vão poder recandidatar nas eleições autárquicas do próximo ano.

Há 98 presidentes a cumprir o terceiro mandato autárquico consecutivo e que, devido à Lei de Limitação de Mandatos locais, não poderão concorrer à liderança desse município nas eleições autárquicas previstas para Setembro/Outubro do próximo ano. O PS tem a maior fatia, com meia centena dos autarcas socialistas de saída em 2025, ao passo que o PSD tem 33 nessa condição. Se a estes 33 juntarmos os municípios de Albergaria-a-Velha e Vale de Cambra, ambos no distrito de Aveiro e que são liderados pelo CDS, a diferença entre socialistas e sociais-democratas é de 15 presidentes no limite de mandatos.