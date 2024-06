Ricardo Bak Gordon, o mais brasileiro dos arquitectos portugueses, sonha com uma Lisboa que vá até ao Barreiro

Ricardo Bak Gordon, o mais brasileiro dos arquitectos portugueses, leva-nos do Alentejo das casas de fim-de-semana às escolas das periferias, passando por um novo projecto para os Paços do Concelho em Almada. A Lisboa do futuro vai espalhar-se pelo estuário do Tejo.

"Na serra de Grândola, a Casa Azul surge em todo o seu esplendor cor-de-rosa. Não nos deixamos baralhar pelo trocadilho visual, mesmo que esta seja a primeira visita, porque a Casa Azul tem sido um dos trabalhos mais publicados do arquitecto Ricardo Bak Gordon nos últimos anos.

A verdade é que não tem sido fácil utilizar a cor para a arquitectura portuguesa, nomeadamente para a geração de Ricardo Bak Gordon, de 56 anos, que se formou a olhar com admiração para a Escola do Porto, com Álvaro Siza como figura tutelar, onde o branco e a verdade dos materiais têm sido dominantes", escreve a jornalista Isabel Salema.

Ler na íntegra a reportagem e entrevista ao arquitecto Ricardo Bak Gordon.

( fotografia é de Miguel Madeira)

Nesta edição, a cronista Ana Cristina Leonardo escreve um texto sobre sobre Camões e estabelece um diálogo com o Frederico Lourenço a propósito da obra Camões - Uma Antologia (Quetzal), que o professor da Universidade de Coimbra acaba de lançar.

Ler O Camões de Frederico Lourenço.

Este texto vem juntar-se ao grande dossier que fizemos no P2 de domingo passado e que pode ser acedido a partir daqui.

A parte inicial de Age of Content, o mais recente espectáculo do colectivo francês (La)Horde com o Ballet Nacional de Marselha, é apresentado em estreia nacional no Teatro Municipal Rivoli, no Porto, esta sexta-feira e sábado. A jornalista Mariana Duarte conversou com Marine Brutti sobre este espectáculo que infelizmente tem as récitas já esgotadas (resta aguardar por desistências de última hora).

Ler (La)Horde: pensar o corpo político com techno hardcore e danças da Geórgia, com o TikTok e o OnlyFans aqui.

Uma França musical a caminho (do Festival) de Almada : Olivier Py, Mathilde Monnier e Samuel Achache integram forte presença francesa na 41.ª edição do Festival de Almada, de 4 a 18 de Julho. Peter Stein, Josef Nadj, Robert Wilson e Lucinda Childs também regressam. Ler texto.

Em Volta para a Tua Terra, Keli Freitas usa o afecto para falar de imigração: a partir do rasto da sua bisavó portuguesa, a criadora brasileira traça um retrato da sua actual condição de imigrante. O espectáculo estreia-se esta sexta-feira em Guimarães. Ler na íntegra.

60 anos, 50 edições, o futuro pela frente: vinte e dois concertos (dois dos quais para o jovem público) compõem a edição mais "transversal" de sempre do Festival Internacional de Música de Espinho, que começa com Omar Sosa e vai até 22 de Julho. Os bilhetes começam a escassear. Ler aqui.

​Daqui a três meses, o Teatro Rivoli, no Porto, festejará os dez anos da sua reabertura. Saiba mais.

Também neste Ípsilon:

➢ Filmes: Comandante; Bolero; Pedágio;Cobweb; O homem dos teus sonhos ​e Sob as Águas do Sena.

➢ Crónicas: Acção Paralela, de António Guerreiro; Meditação na Pastelaria, de Ana Cristina Leonardo e Palavras de Uso, de André Barata.

➢ Livro: Annie John, de Jamaica Kincaid

➢ Música: Brat, de Charli XCX

O fado acompanha-a desde a infância, mas só agora Ana Margarida Prado quis lançar um álbum a solo, Laço, só com letras de João Monge com fados tradicionais e músicas inéditas, de Agir a Vitorino. A fadista conversou com o jornalista Nino Pacheco. Ler aqui.

​A segunda temporada de House of the Dragon estreia-se em Portugal no dia 17 de Junho na recém-baptizada plataforma de streaming Max. A jornalista Joana Amaral Cardoso conversou com alguns membros do elenco e leva-nos (com ela) aos bastidores das mesas redondas de apresentação da série e às conversas com os jornalistas.

"Enviar dragões para a Ucrânia, a Guerra Fria, vilões de John Carpenter, o fascínio do predador humano por cavalgar dragões e vermes. O fenómeno vem com mais armas na bagagem, revela elenco ao Ípsilon." Ler na íntegra.

E ainda:

As canções que trazem alguma sanidade a Arooj Aftab, por Gonçalo Frota.

Roger Koza: "É como se vivêssemos num mundo sem água — e vocês a tivessem", entrevista de Jorge Mourinha ao crítico argentino.

Irene Solà: "Que vozes escutamos quando contamos histórias?", entrevista à escritora catalã de José Riço Direitinho.

Esta semana morreu a fascinante Françoise Hardy. Ler o obituário e a crónica de Miguel Esteves Cardoso.

O próximo Encontro de Leituras, o clube de leitura do PÚBLICO e da revista brasileira Quatro Cinco Um, vai acontecer a 9 de Julho. O nosso convidado vai ser o escritor brasileiro Stênio Gardel com o livro A Palavra que Resta (Dom Quixote).

Quem quiser passar a receber informações sobre este clube pode enviar email para encontrodeleituras@publico.pt e passará a fazer parte da mailing list.

Podem ouvir também o nosso podcast Encontro de Leituras.

Boas leituras!

Ípsilon no Spotify: as nossas escolhas; Leituras: o nosso site de livros; Cinecartaz: tudo sobre cinema