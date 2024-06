Declaração conjunta do G7 sem referência directa ao aborto

Questão do aborto divide Macron e Meloni e provocou conflito diplomático no encontro do G7.

Os líderes do G7 não fizeram qualquer referência directa ao aborto no seu comunicado final de sexta-feira, de acordo com o que escreve a Reuters, com a Itália a recusar-se a ceder à pressão francesa para incluir a palavra. O documento também suscitou acusações de enfraquecimento do apoio aos direitos LGBTQ em comparação com a declaração emitida na reunião anterior dos líderes.

A questão do aborto provocou tensões diplomáticas entre Roma e Paris, com a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, a acusar o Presidente francês, Emmanuel Macron, de tentar marcar pontos políticos antes das eleições nacionais em França.

Um projecto de declaração conjunta do G7 analisado pela Reuters mantém o compromisso "de acesso universal a serviços de saúde adequados, acessíveis e de qualidade para as mulheres", assumido pelos líderes na cimeira de Hiroxima, no Japão, no ano passado. No entanto, o comunicado de 2023 retira uma referência específica à importância do "acesso ao aborto seguro e legal e aos cuidados pós-aborto".

A Itália, que detém a presidência rotativa do G7 este ano, disse que não havia necessidade de repetir a linguagem porque já tinha reiterado especificamente a sua promessa de Hiroxima.

Os críticos também afirmaram que o projecto omitia parte da redacção de Hiroxima que apoiava a diversidade, incluindo especificamente as orientações sexuais e as identidades de género, o que, na sua opinião, representava um compromisso menos rigoroso com a salvaguarda dos direitos das pessoas LGBTQ.

O Governo italiano rebateu as críticas num comunicado e afirmou que as referências aos direitos das pessoas LGBTQ não tinham sido eliminadas.

"Manifestamos a nossa profunda preocupação com o retrocesso dos direitos das mulheres, das raparigas e das pessoas LGBTQIA+ em todo o mundo, em particular em tempo de crise, e condenamos veementemente todas as violações e abusos dos seus direitos humanos e liberdades fundamentais", afirma o projecto de declaração para 2024. Mas omitiu uma outra secção da declaração anterior que se referia ao "apoio à diversidade, incluindo as orientações sexuais e as identidades de género".

Meloni é contra o aborto e prometeu várias vezes combater aquilo a que chama “lobby LGBTQ” e “ideologia de género”. O Parlamento italiano está actualmente a debater um projecto de lei que visa criminalizar a maternidade de substituição realizada no estrangeiro.

Os diplomatas afirmaram que a França e o Canadá tinham tentado reforçar a linguagem sobre o direito ao aborto, mas não tinham conseguido passar a proposta dos italianos.

"Não têm as mesmas sensibilidades no vosso país", disse Macron a um jornalista italiano na quinta-feira à noite. "A França tem uma visão de igualdade entre mulheres e homens, mas não é uma visão partilhada por todo o espectro político". No entanto, Meloni disse aos jornalistas: "Penso que é profundamente errado, em tempos difíceis como estes, fazer campanha (para uma eleição) usando um fórum precioso como o G7."