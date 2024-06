A cimeira da guerra

A guerra é a derradeira ferramenta em política externa. O seu emprego, pelo peso das suas consequências, exige um cálculo permanente dos custos e ganhos, imediatos e potenciais. O momento actual exige isto mais do que nunca: como aqui escrevemos há meses, a solução militar é inviável, no terreno deparamo-nos com um longo impasse, as sanções económicas não funcionaram, e a dimensão da ajuda militar e económica à Ucrânia não foi suficiente nem para uma vitória no terreno, nem para levar a uma alteração de comportamento pela Rússia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt