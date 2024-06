Passeios em família, dos corais à banda desenhada, com o Panda a acenar

VISITAS

Maternidade de Corais

A partir de 15 de Junho

Há mais um motivo de visita ao Sea Life Porto. A partir de 15 de Junho, e à boleia do 15.º aniversário do aquário, os visitantes podem espreitar a Maternidade de Corais, neste que é, salientam em comunicado, “o primeiro programa nacional de reprodução e distribuição de corais ameaçados para a rede mundial Sea Life”.

Na montra, e sempre com o propósito de sensibilizar os mais novos para a importância da protecção dos oceanos, estão mais de 15 espécies ameaçadas que, num mundo perfeito e em condições naturais, serviriam de habitat a diversos seres marinhos, mantendo o equilíbrio dos oceanos e do planeta.

As portas estão abertas todos os dias, das 10h às 18h (sábado e domingo encerram uma hora mais tarde). A entrada custa 12,95€ para crianças dos 2 aos 12 anos e 17,95€ para adultos.

FESTIVAIS

Festival Panda

15 de Junho

À 17.ª edição deste que se apresenta como “o maior evento infantil em Portugal”, o Panda e os amigos partem À conquista de medalhas! É esse o lema que inspira a festa que leva a “diversão e espírito olímpico” à Marina de Albufeira, a primeira paragem de uma digressão que aposta não só no espectáculo em si, mas também na missão de chamar a atenção para a importância do exercício físico e de um estilo de vida saudável. Tudo entre cantigas e coreografias orelhudas, como é apanágio da trupe.

O festival acontece em duas sessões diárias, às 10h30 e às 17h. O bilhete individual custa 21€; o pack para famílias vai dos 58€ aos 72€ (para um agregado de três ou quatro pessoas, respectivamente); crianças até dois anos têm entrada livre.

Depois do arranque em Albufeira, a comitiva ruma ao Parque dos Poetas, em Oeiras, entre 28 e 30 de Junho, seguindo depois para o Estádio do Mar de Matosinhos (13 e 14 de Julho) e o Estádio Municipal José Bento Pessoa, na Figueira da Foz (20 de Julho).

Rádio Faneca

14 a 16 de Junho

Em Ílhavo, há mais uma emissão da Rádio Faneca. Durante três dias, a onda do festival, que nasceu para transmitir alegria e sentido de comunidade, volta a invadir o centro histórico, becos e casas da cidade.

A 11.ª edição desfia-se entre concertos (Filho da Mãe, Luís Severo, Linda Martini, JP Simões, Ena Pá 2000, Jessica Pina e Selma Uamusse são alguns dos artistas convidados), teatro, circo, encontros, conversas, brincadeiras no jardim, mercadinhos e jogos tradicionais. O programa é de entrada livre e está detalhado aqui.

FESTAS

Feira Medieval de Montemor-o-Novo

14 a 16 de Junho

Mais uma viagem no tempo, desta vez com o Castelo de Montemor-o-Novo a servir de anfitrião a uma tradição interrompida em 2005 e agora saída das trevas por obra e graça do município e da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo.

À vila muralhada chegam cenas da época medieval, protagonizadas por artesãos, almocreves, trovadores, nobres e membros do clero, mas também conferências, observação de estrelas, teatro de fogo, um cortejo histórico, provas, torneios, oficinas e tabernas com “comeres fartos e beberes frescos”. Das 10h às 24h (no domingo encerra uma hora mais cedo), com entrada livre.

Carnaval de Verão de Santa Cruz

15 de Junho

Em Santa Cruz, a ideia é espalhar a folia fora de época com um encontro de carnavais de vários pontos do país – Ovar, Podence, Cabanas de Viriato e, claro, Torres Vedras são algumas das bandeiras representadas.

A festa começa às 16h com uma arruada, seguindo-se, às 21h30, o desfile com centenas de cabeçudos, zés pereiras, caretos e mascarados. A rota culmina no miradouro da Praia Formosa, à meia-noite, com um espectáculo de fogo-de-artifício.

MÚSICA

Pássaros & Cogumelos

16 de Junho

Integrado no programa do 58.º Festival de Sintra, um concerto encenado de Joana Gama que se propõe a reflectir sobre as ligações simbióticas que existem na natureza e a “empatizar com o que nos rodeia”, com particular interesse pelo mundo das aves e dos fungos e por seres vivos como a carriça ou a silarca.

Tudo com a ajuda do seu cúmplice habitual: um toy piano (ou piano miniatura). Domingo, às 11h30, no Centro Cultural Olga Cadaval, Sintra, com entrada livre. M/3

CINEMA

Todos Juntos Conseguimos Tudo

15 e 16 de Junho

No Lu.Ca - Teatro Luís de Camões, em Lisboa, com o carimbo do Festival Play e a premissa do valor da amizade, vão à tela dois títulos de animação: O Pão do Boris e A Colina das Pedras.

Marcadas para sábado e domingo, às 11h30, com duração aproximada de 45 minutos, as sessões são apontadas a maiores de três anos e têm um custo de 3€.

BANDA DESENHADA

XIX Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja

7 a 23 de Junho

É mais uma edição, a 19.ª, do festival que a Câmara Municipal de Beja organiza para celebrar a nona arte.

No cartaz estão 16 exposições de cerca de 70 autores de vários pontos do globo, como Alix Garin, André Diniz, Antoine Cossé, Daniel Silvestre, Daniela Viçoso, Javier Rodríguez, Kachisou, Luca Conca, Mário Freitas, Miguelanxo Prado ou Tardi. A par dos trabalhos expostos na Casa da Cultura, há sessões de autógrafos, lançamentos, conversas, oficinas, visitas guiadas, os habituais “concertos desenhados” e ainda um mercado composto por cerca de 60 editores.

A entrada é livre. O mapa completo pode ser consultado em bejabd.com.

OFICINAS

Viram-se Gregos para Criar!

15 e 16 de Junho

Inspirado na mitologia grega, o Museu do Dinheiro de Lisboa convida crianças (a partir dos seis anos) e famílias a participar em 12 desafios. Ao longo de hora e meia, e com moedas para ajudar nas missões criativas, os participantes são chamados a “lutar com divindades, conhecer mitos, encontrar ninfas, pintar, cortar, escrever, decifrar, cantar”.

Sábado, às 15h, e domingo, às 11h, com acesso gratuito, mas sujeito a reserva prévia em info@museudodinheiro.pt ou 213 213 240.

PASSEIOS

Rider - Passeio de Automóveis e Motos Clássicas

14 a 16 de Junho

O passeio de automóveis e motos clássicas está de volta ao asfalto, com especial ênfase na zona da serra da Lousã.

Durante três dias, a caravana vai para a estrada com participantes de nacionalidades diversas (Portugal, Espanha, Inglaterra, Alemanha e Holanda são algumas das bandeiras presentes) e um programa paralelo feito de visitas aos museus do Quartzo e do Caramulo, a uma colecção particular de motos antigas e ao Caramulo Experience Center. Mais informações em www.rider-caramulo.com.