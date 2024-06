Humoristas portugueses encontram-se com o Papa esta sexta-feira

O Papa encontra-se esta sexta-feira, no Vaticano, com 105 humoristas de todo o mundo, incluindo os portugueses Ricardo Araújo Pereira, Joana Marques e Maria Rueff, para “estabelecer um diálogo entre a Igreja Católica” e aquele sector da Cultura.

O encontro é organizado pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, presidido pelo cardeal português José Tolentino Mendonça, e pelo Dicastério da Comunicação da Santa Sé, estando agendado para as 8h30 (hora italiana) na Sala Clementina, no Vaticano.

“Francisco reconhece o grande impacto que a arte da comédia tem no mundo da cultura contemporânea. Através do talento humorístico e do valor unificador do riso nos dias de hoje, são oferecidas reflexões únicas sobre a condição humana e a situação histórica. Além disso, a arte da comédia pode contribuir para um mundo mais empático e solidário”, sublinha um comunicado da Santa Sé sobre o evento desta sexta-feira.

Foto Conan O'Brien é um dos humoristas convidados para o evento Reuters

Segundo a lista de convidados divulgada pela Santa Sé, além dos três portugueses, são esperados no encontro com o Papa Francisco o brasileiro Fábio Porchat ou os norte-americanos Stephen Colbert, Jimmy Fallon e Conan O’Brien.

Com esta iniciativa, o chefe da Igreja Católica pretende “celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade”.

Num encontro com artistas em Junho de 2023, o Papa disse que os humoristas, nomeadamente os atores, artistas, cartoonistas, escritores, têm “a capacidade de sonhar novas variáveis para o mundo”, através da ironia, que é “uma virtude maravilhosa”.