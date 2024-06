Se for ao TikTok, pode pensar que a organização da cozinha começa e acaba com prateleiras abertas com pratos brancos empilhados ou com uma despensa cheia de caixotes de plástico transparente, cheios de artigos dispostos por ordem de arco-íris à la Home Edit.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt