Cristiano Ronaldo é o novo accionista da Vista Alegre Atlantis

O jogador de futebol Cristiano Ronaldo comprou 10% do capital da Vista Alegre Atlantis e acordou adquirir, nos próximos dias, 30% do capital da Vista Alegre Espanha, foi comunicado esta sexta-feira ao mercado. Segundo uma das várias comunicações emitidas, a aquisição foi feita no mesmo dia.

Na sequência da operação, a Visabeira reduz a sua participação, segundo um dos comunicados no site da CMVM. A Visabeira Indústria adianta assim que “alienou 16.765.006 acções representativas de 10,0% do capital social e dos direitos de voto da VAA – Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A.," ficando "reduzida a participação imputada a Fernando Campos Nunes” para “valor inferior ao limiar dos 90%”. Fernando Campos Nunes é "fundador e accionista do grupo Visabeira, detentor do grupo Vista Alegre Atlantis SGPS".

“Cristiano Ronaldo, um dos melhores jogadores de sempre da história do futebol mundial", adquiriu, "através da CR7, SA e em alinhamento estratégico com o grupo Visabeira, 10% do capital da Vista Alegre Atlantis”, avançou, em comunicado, a empresa no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O jogador e empresário também negociou a compra, a concretizar nos próximos dias, de quase um terço do capital da Vista Alegre Espanha. Ronaldo “acordou adquirir, em operação a concretizar nos próximos dias, 30% do capital da Vista Alegre Espanha. As partes acordaram ainda a criação conjunta em partes iguais de uma nova empresa no MiddleEast & Asia, cujo objectivo é fazer crescer as marcas Vista Alegre e Bordallo Pinheiro naquelas geografias”.

Não foram revelados os montantes afectos a nenhum dos três negócios.

Fundada há 200 anos, em 1824, a companhia Vista Alegre, sob o formato de uma sociedade gestora de participações sociais (SGPS), agrega hoje não só a fábrica de porcelana com sede em Ílhavo como a marca Bordallo Pinheiro e o grupo de vidros e cristal Atlantis (ao qual se uniu em 2001).

"Em 2023", o grupo Vista Alegre "atingiu 129,6 milhões de euros de vendas consolidadas", lê-se no comunicado desta sexta-feira. O mercado externo representa cerca de 70% do volume de negócios, "com a Alemanha, França, Espanha e Itália, na Europa, e os EUA e Brasil a serem os países mais relevantes" no desempenho das exportações.