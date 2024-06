Estirpes de covid: uma visão de como funciona o Europeu

São 9h em Portugal, 17h na Coreia do Sul. Na cabina/sauna de imprensa do estádio de Suwon, surpreendem-nos com a notícia de que o seleccionador António Oliveira já decidiu como entrar no Mundial 2002: a estratosférica selecção portuguesa não precisa de transpirar nada se não fino talento. No hotel, os jogadores teriam sido até prevenidos de que (ao contrário dos jornalistas) podiam substituir, no “necessaire”, o desodorizante por condicionadores de cabelo e hidratantes faciais extra (porque nunca se sabe, diz a minha mulher).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt