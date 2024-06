O que precisa de saber sobre o Euro 2024

O Euro 2024 arranca nesta sexta-feira e, por isso, o PÚBLICO fez-lhe um pequeno guia para que não perca nenhum golo e possa acompanhar a competição "sem deixar escapar nenhum remate".

Quando é o Euro 2024?

O jogo de abertura é a 14 de Junho, esta sexta-feira. A Alemanha, país anfitrião, enfrenta a Escócia num jogo transmitido na RTP, às 20h. O evento dura um mês, estando a final marcada para o domingo 14 de Julho à mesma hora que o primeiro jogo.

O torneio acontece em dez estádios nas cidades de Berlim, Colónia, Frankfurt, Hamburgo, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Estugarda e Dusseldorf. FUSSBALLIEBE é a bola da edição de 2024. A bola da Adidas é a primeira a incorporar tecnologia para complementar as decisões do videoárbitro.

Fire é a música oficial do evento, interpretada pelos Meduza, Leony e OneRepublic, e Albärt é a mascote. O urso foi escolhido em homenagem aos ursos de peluche, inventados na Alemanha no início do século XX.

Quem está convocado?

Nesta edição, o seleccionador nacional Roberto Martínez pôde escolher 26 jogadores e pode conhecer a lista aqui. Também já foi anunciado que número é que cada jogador vai ter na camisola.

Quando joga Portugal? E onde posso ver?

A selecção portuguesa faz parte do Grupo F, o último de seis grupos, e estreia-se contra a República Checa, na terça-feira, 18 de Junho, em Leipzig. Poderá ver o jogo na SIC às 20h.

No dia 22 de Junho, às 17h, a RTP passa o encontro dos portugueses, em Dortmund, contra a Turquia. O frente a frente com a Geórgia será no dia 26 de Junho, em Gelsenkirchen, e é transmitido às 20h na TVI. Todos os jogos de Portugal na fase de grupos também serão transmitidos na Sport TV.

Aliás, a Sport TV garantiu os direitos televisivos do torneio todo. Dos 51 jogos, 29 passarão exclusivamente nos canais da Sport TV. Os restantes serão alternados em canal aberto na RTP, SIC ou TVI. Ainda não há distribuição oficial dos jogos depois da fase de grupos mas espera-se que, como em outros anos, a final seja transmitida na RTP.

Os restantes grupos, pode conhecê-los aqui.

E se quiser ver ao ar livre?

Como é tradição, já foram anunciados alguns locais públicos onde serão transmitidos jogos do Euro 2024.

Em Lisboa, na Doca da Marinha, a Betano Euro Village irá transmitir todos os jogos. No Porto, os jogos estarão divididas entre dois espaços. No Largo Amor de Perdição haverá um ecrã que transmite apenas os jogos de Portugal. Nos Jardins do Palácio de Cristal poderá ver todos.

A Praça do Mercado, em Famalicão, também terá um ecrã gigante para o propósito. Em Coimbra, será instalada uma Fan Zone oficial, no Mercado Municipal D. Pedro V.

O Lidl, como parceiro oficial do evento, vai criar Euro Lounges para que os fãs possam ver o primeiro e segundo jogos de Portugal, no centro de Braga, e o terceiro, no Parque de Jogos 1.º de Maio, em Lisboa.