Histórias bem contadas de Ana & Monge com todos os laços que os unem

O fado acompanha-a desde a infância, mas só agora Ana Margarida Prado quis lançar um álbum a solo, Laço, só com letras de João Monge com fados tradicionais e músicas inéditas, de Agir a Vitorino.

Conhecemo-la no fado como Ana Margarida, mas é como Ana Margarida Prado que ela assina o seu primeiro álbum a solo, Laço, editado pelo Museu do Fado. Um disco todo ele escrito por João Monge, com composições de Agir, Luísa Sobral, Marco Oliveira, Mário Laginha, Pedro de Castro e Vitorino, a par de vários fados tradicionais aqui renascidos. Este disco de estreia, Ana (voz) quis gravá-lo com um trio de fado: Bernardo Couto (guitarra portuguesa), Bernardo Saldanha (viola de fado) e Francisco Gaspar (viola baixo).