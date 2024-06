Uma Mostra da Uva do Douro para ajudar viticultores da região a escoar a sua produção

O evento vai decorrer entre 21 e 23 de Junho em Sabrosa, uma iniciativa inédita no país, com 50 produtores, para facilitar a comercialização de uva entre viticultores e compradores.

Pela primeira vez, o Mercado dos Produtos Durienses, em Sabrosa, vai receber a Mostra da Uva do Douro. O evento, que reúne cerca de 50 produtores do Douro, acontece a 21, 22 e 23 de Junho, e pretende agilizar a compra e venda de uva na região. Organizada pela Associação dos Viticultores Profissionais do Douro (ProDouro), a mostra quer dar resposta às dificuldades que se sentem desde o ano passado no escoamento de uva.

Rui Soares, presidente da direcção da ProDouro, acredita que a iniciativa, inédita no país, irá “potencializar negócios de compra e venda de uva na região do Douro”. Sobretudo, numa altura em que a zona enfrenta “dificuldades nos processos de venda de uva, que já vêm desde o ano passado, mas que este ano, certamente, também se irão fazer sentir”, diz.

A ideia da mostra partiu de um associado da ProDouro de Sabrosa, que em 2023 teve dificuldades no processo de venda de uva. “O comprador habitual deixou de lhe comprar uva na totalidade, só quis comprar uma parte da produção”, explica Rui Soares. “E esse nosso associado teve de ir ao mercado tentar solucionar o problema rapidamente, embora não tenha sido fácil.”

A Mostra da Uva do Douro, com cerca de 50 produtores inscritos, permite que os viticultores possam mostrar as suas uvas a potenciais compradores. “Os produtores de uva apresentam a sua produção, o tipo de castas, a localização, a idade da vinha, as características da produção e os potenciais compradores conhecem os vendedores e estabelecem contactos”, continua o presidente da ProDouro. “São os contactos iniciais para que os negócios de venda de uva se possam desenvolver. Muitas das vezes sabemos que muita gente quer comprar um determinado tipo de uva com determinadas características, mas a região é muito grande, não é fácil conhecer.”

Para Rui Soares, o timing do evento, a 21, 22 e 23 de Junho, é “ideal”, já que permite que, nos meses seguintes, “em Julho e Agosto”, os compradores visitem “in loco as parcelas” e façam negócio.

As inscrições para os produtores do Douro são gratuitas e abriram em Maio através de um formulário online. “O nosso objectivo enquanto associação é criar as condições para que este processo [de compra e venda] possa acontecer de uma forma adequada e sadia”, resume Rui Soares. “Depois, a formalização do negócio já nos ultrapassa.”

Além dos 50 stands onde estarão os produtores, a mostra, de entrada gratuita e aberta a qualquer pessoa, também terá uma série de iniciativas paralelas, de maneira a “aumentar o interesse do visitante”, continua o presidente da ProDouro. Por exemplo, mesas-redondas, debates, apresentações de equipamentos e produtos para a viticultura e apresentações de agrónomos da região sobre tipos de castas e novas tendências do mercado.

A iniciativa é inédita e a ideia é que se repita noutros anos e até noutros pontos da região. “Esperemos que aconteça muitas vezes, achamos que tem tudo para funcionar bem, pela ideia em si e pelo momento que estamos a atravessar”, afirma Rui Soares. “O que é frequente acontecer são eventos ligados ao vinho, provas de vinhos, feiras de vinhos, feiras profissionais ou para o consumidor, mas nunca houve nenhuma iniciativa vocacionada para a viticultura, para a produção de uva.”