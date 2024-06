Sondagem: Governo da AD melhor que o de Costa e Montenegro melhor primeiro-ministro

A sondagem da Intercampus para o Jornal de Negócios e o CM/CMTV revela que os inquiridos preferem o actual Governo da Aliança Democrática (AD) ao anterior do PS e que Luís Montenegro é melhor avaliado como primeiro-ministro do que António Costa.

No estudo de opinião realizado entre 29 Maio e 4 Junho, na primeira e segunda semanas de campanha eleitoral para as europeias do passado dia 9, 50,5% dos entrevistados consideram que o actual executivo é melhor do que o que foi liderado por António Costa, que recolhe a preferência de 39,9%.

É a primeira vez que o Governo de Montenegro, que tomou posse no início de Abril, é melhor avaliado do que o que lhe antecedeu. Em Maio, o Governo de Costa (47,3%) ainda era melhor avaliado que o de Montenegro (41,7%).

Já quando questionados sobre quem é o melhor primeiro as respostas são mais equilibradas e apontam para um empate técnico, ainda assim com vantagem para o presidente do PSD e líder da AD. Para 46,2% Montenegro é melhor primeiro-ministro que António Costa (44%).

A larga maioria dos inquiridos surge pouco optimista quanto às possibilidades de o executivo da AD concluir a legislatura cujo término normal seria em 2028. Para 45,2% a legislatura não chegará ao fim, enquanto apenas 23,3% acreditam que o Governo cumprirá os cerca de quatro anos e meio de mandato previstos.

De acordo com o Correio da Manhã, no barómetro de Junho da Intercampus há uma troca de posições na liderança, com a AD a crescer mais do que o PS, ultrapassando assim os socialistas. O estudo atribui 26,8% das intenções directas de voto (sem a distribuição de indecisos) à AD e 24,6% ao PS. O Chega recua perto de dois pontos percentuais para 14,6%.

A sondagem da Intercampus tem uma margem de erro de mais, ou menos, 4%.