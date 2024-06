PS e PSD entendem-se para conselhos superiores da Justiça, falta para o Conselho de Estado

O prazo era o final da tarde do dia 12, mas nem PSD nem PS anunciaram os nomes dos seus candidatos a integrar o Conselho de Estado, cujas eleições estão marcadas para a próxima quarta-feira na Assembleia da República. De acordo com as regras, os lugares para os cinco membros indicados pelo Parlamento são distribuídos pelo princípio da representação proporcional, o que faz com que o Chega já possa, desta vez, indicar um nome, cabendo dois aos sociais-democratas e outros dois aos socialistas. E o habitual é haver uma lista conjunta.

