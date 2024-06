Pais das gémeas e Nuno Rebelo de Sousa com viagens pagas para audição presencial na CPI

Os deputados da comissão parlamentar de inquérito (CPI) sobre as gémeas tratadas no Hospital de Santa Maria com o medicamento Zolgensma vão votar na próxima segunda-feira pela continuação dos trabalhos apesar de haver um processo criminal em curso. Essa votação é um passo obrigatório quando o assunto em análise numa CPI é também alvo de um processo criminal em curso. A alternativa seria suspender os trabalhos até ao trânsito em julgado da sentença judicial — o que os partidos não consideram aceitável. O mesmo aconteceu noutros casos, como o do BES e do Novo Banco, por exemplo.

