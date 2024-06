Cão percorre seis quilómetros para salvar dono que se despistou

Brandon Garrett viajava sozinho com quatro cães quando se despistou e caiu numa ravina, perto do local onde estava a acampar com a família. Blue conseguiu encontrar ajuda.

Brandon Garrett conduzia com os quatro cães numa zona florestal no leste do estado norte-americano de Oregon, perto da fronteira com Idaho, quando se despistou numa curva e caiu numa ravina. O homem de 62 anos conseguiu sobreviver ao acidente, mas ficou preso no local sem conseguir pedir ajuda.

Para pedir ajuda, um dos cães, Blue, percorreu seis quilómetros com um vidro no focinho até chegar ao acampamento onde estava o resto da família, que rapidamente percebeu que se passava alguma coisa e começou a procurar Garrett, na noite de 2 de Junho.

De acordo com The New York Times, o irmão, Tyree Garrett, acabou por encontrar a carrinha na manhã seguinte, mas “não conseguiu alcançá-lo por causa do terreno”, descreve o gabinete do Xerife do Condado de Baker em comunicado.

Brandon Garrett e os três cães acabaram por ser encontrados conscientes a 91 metros do veículo, depois de os voluntários dos bombeiros e serviços florestais locais terem utilizado "serras eléctricas para abrir caminho", lê-se numa nota. O homem recebeu os primeiros socorros no local e foi retirado em segurança.

O acidente provocou alguns ferimentos a Garrett. De acordo com o irmão, que falou ao diário nova-iorquino, o homem partiu o tornozelo e tem o "corpo muito magoado e maltratado". "Por isso, na sua idade, vai demorar algum tempo a pôr-se de pé", antecipa. Os animais também ficaram feridos: um dos cães partiu a anca e o fémur e outro partiu a perna em dois pontos.

