“Ficámos noivos. E agora?” O que é fundamental para planear um casamento

Depois de feita a lista de convidados, é hora de definir o orçamento. Um wedding planner pode auxiliar na negociação com todos os fornecedores, aconselham as especialistas em eventos.

O noivado é um motivo de felicidade para tantos casais. Depois do “sim”, inicia-se o planeamento do grande dia. É preciso decidir quantos convidados terá o casamento, como será a decoração, quem vai fotografar ou qual será o vestido da noiva – uma lista infindável que, frequentemente, leva os noivos à beira da loucura, lamentam as wedding planners ao PÚBLICO, a propósito do Dia de Santo António, conhecido por casamenteiro, que se celebra nesta quinta-feira. Assim sendo, por onde se começa e a que dar prioridade para desfrutar do planeamento do casamento?