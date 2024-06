As imagens dos Santos Populares em Lisboa e as marchas vencedoras

Do centro da cidade aos arraiais dos bairros populares, o Santo António trouxe alegria e diversão à cidade de Lisboa.

As sardinhas assadas e os convívios de familiares e amigos assinalaram as comemorações dos Santos Populares durante o dia. No bairro da Madragoa, a música e os assadores pintaram um cenário de animação, numa festa já organizada antecipadamente pelos moradores e comerciantes.

“Todos nos organizamos para que a festa cresça todos os anos. Há muitos turistas a aderir, devido aos alojamentos locais. Eles também adoram isto, o conceito da festa típica, da salada, da sardinha, da sopa e a bifana no pão”, disse Susana Abrantes, trabalhadora nas festas do Santo António do bairro da Madragoa.

Susana não deixa margem para dúvidas. "Para mim, Santo António é na Madragoa. Sempre Madragoa", afirma.

Já ao anoitecer, o arraial português não tem fim. Em Carnide, o Largo do Coreto ficou preenchido por quem procurava a continuação da noite.

Maria Silva, de 40 anos, considerava a pouca afluência de turistas ao bairro como uma vantagem.

"Não venho só porque é perto da minha casa, estou aqui porque é bom, a música é boa, a comida é boa e tenho tudo o que eu preciso numa noite do Santo António. Aqui não há turistas, o que também é muito bom", refere.

Um dos protagonistas da noite chegou mais tarde à Avenida da Liberdade. O desfile das marchas populares é o ponto alto da noite popular lisboeta e não desiludiu, pintando as ruas com cores vivas e euforia.

A marcha de Alcântara sagrou-se vencedora, numa edição onde o Tejo foi tema central.

No pódio das marchas constam ainda os bairros de Marvila e Alfama, que ocuparam o segundo e terceiro lugares, respectivamente.