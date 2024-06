A seleção nacional já partiu para o Euro 2024 e Pepe leva a “ilusão do título”

Roberto Martínez e Pepe falaram à imprensa, esta quinta-feira, na Cidade do Futebol antes de rumarem a Marienfeld com o resto do plantel para o Euro 2024.

Em Oeiras, a equipa das "quinas" era esperada por dezenas de fãs, maioritariamente crianças, para o último adeus antes de partirem para a Alemanha.

Pepe, questionado sobre se este era o plantel mais capaz ao nível da qualidade, disse que "é necessário, para ganhar o título, colocar outros ingredientes, como o trabalho de equipa e a humildade". "Sonhar é de graça", por isso, o defesa de 41 anos, tem "a ilusão de trazer o título da Europa para Portugal".

Sobre o futuro da sua carreira preferiu não falar: "Não é a altura de falar do futuro do Pepe, mas sim do futuro título de Portugal", concluiu antes de entrar no autocarro que os levará ao aeroporto.

Roberto Martínez, por sua vez, optou por não falar no título, mas sim no foco necessário para "todos estarem ao máximo nos próximos três jogos". Se ganhar, o seleccionador promete ir a Fátima, "mas não a pé, que é muito difícil".

A selecção nacional viaja agora para Marienfeld, localidade do hotel onde ficarão hospedados. No átrio, já são esperados por dezenas de imigrantes portugueses e algumas sardinhas. Espera-se que o plantel chegue às 19h30 (hora de Lisboa).

O torneio começa esta sexta-feira e o jogo inaugural é entre o país anfitrião, a Alemanha, e a Escócia, às 20h e será transmitido na RTP. Portugal estreia-se na terça-feira, dia 18 de Junho, contra a Chéquia, num jogo que será transmitido na SIC, também às 20h.