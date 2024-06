O português Paulo Fonseca é o novo treinador do AC Milan, num contrato válido até 2027, informou esta quinta-feira Zlatan Ibrahimovic, representante do proprietário do clube vice-campeão italiano de futebol, em conferência de imprensa.

"O novo treinador do Milan será Paulo Fonseca", disse Zlatan Ibrahimovic, anunciando o técnico luso, de 51 anos, que representava os franceses do Lille desde 2022 e sucede ao italiano Stefano Pioli, que deixou o clube no final do campeonato de 2023-24, ao fim de cinco temporadas.

Paulo Fonseca será assim o primeiro treinador luso da história do AC Milan, clube no qual vai encontrar o também português Rafael Leão, um dos futebolistas convocados por Portugal para o Euro2024.